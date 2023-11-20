Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"

Станислав Садальский опубликовал фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* и сопроводил снимки стихом о нелюбви к рабам.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём "Живом журнале" фотографии Пугачёвой с Галкина*.

"Нет ничего на свете проще, чем взять и усложнить себе жизнь", — гласит текст, сопровождающий фото.

Далее заслуженный артист РСФСР опубликовал стихотворение Роберта Рождественского, представляющее собой диалог двух влюблённых.

Стих заканчивается словами о нелюбви к рабам.

"За то, что не люблю рабов", — завершается приведённое Садальским произведение поэта.

Ранее Алла Пугачёва упрекала россиян в рабской психологии, употребляя слова "раб" и "холоп".

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.