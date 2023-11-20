Станислав Садальский опубликовал фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* и сопроводил снимки стихом о нелюбви к рабам.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём "Живом журнале" фотографии Пугачёвой с Галкина*.
"Нет ничего на свете проще, чем взять и усложнить себе жизнь", — гласит текст, сопровождающий фото.
Далее заслуженный артист РСФСР опубликовал стихотворение Роберта Рождественского, представляющее собой диалог двух влюблённых.
Стих заканчивается словами о нелюбви к рабам.
"За то, что не люблю рабов", — завершается приведённое Садальским произведение поэта.
Ранее Алла Пугачёва упрекала россиян в рабской психологии, употребляя слова "раб" и "холоп".
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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