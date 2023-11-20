Ведущего Александра Васильева в шоу "Модный приговор" заменит модельер Денис Симачев

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Телешоу "Модный приговор" возвращается на экраны, но без прежнего ведущего Александра Васильева. Последний выпуск передачи был показан зрителям 20 месяцев назад, сообщает издание КП.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Команда "Модного приговора" в течение многих лет оставалась неизменной, включая ведущего — историка моды Александра Васильева, обвинительницу Эвелину Хромченко и защитниц Надежду Бабкину и Юлию Барановскую.

Зимой 2022 года у Васильева, Бабкиной и Хромченко истекли трудовые контракты, и их не продлили. Программа была временно снята с эфира, а на канале в основном начали транслировать общественно-политические шоу. Сейчас стало известно, что из состава "Модного приговора" уволен Александр Васильев, который привлёк внимание своей антипатриотической позицией.

Были слухи о том, что Бабкину заменит Ирина Понаровская, но она принимает участие в жюри другого шоу под названием "Аватар".

По информации источника, модельер Денис Симачев станет новым ведущим шоу "Модный приговор". Отмечается, что продюсеры программы также рассматривают возможность замены Васильева на Арину Шарапову.

"Модный приговор" возвращается в эфир без Васильева и Бабкиной