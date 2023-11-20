"Работать он хочет": продюсер Виктор Дробыш объяснил причину недомогания Носкова на концерте в Сочи

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что помешало певцу Николаю Носкову довести до конца концерт в Сочи.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что Носков ушёл со сцены в самый разгар концерта в Сочи из-за недомогания, обеспокоив своих зрителей. Несмотря на поддержку зала, артист ушел за кулисы и больше не вышел на сцену к поклонникам.

"Горло подвело. Работать он хочет, хотя порой это бывает непросто. Иногда у него болит нога, иногда бывают проблемы с голосом. Это все — последствия инсульта, который он перенес несколько лет назад. Непросто бывает, но останавливаться он не хочет", — объяснил Дробыш в разговоре с "МК".

Известно, что Носков перенёс уже два инсульта — в 2017 и 2019 годах. Причём медики не обещали, что исполнительно вернётся на сцену, однако он всё-таки это сделал.

Дробыш отметил, что периодически на выступлениях у Носкова бывают проблемы из-за неважного самочувствия, а два его ноябрьских концерта в Оренбурге и Челябинске и вовсе пришлось отменить из-за настораживающих результатов анализов.

Продюсер добавил, что улучшений у Носкова нет, однако и ухудшений тоже не наблюдается. В общем у певца, по его словам, "всё нормально". Дробыш заверил, что будет и дальше поддерживать своего подопечного в его любимом деле.

Певцу Николаю Носкову стало плохо на концерте в Сочи