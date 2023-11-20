Актер Павел Прилучный прокомментировал отъезд Агаты Муцениеце с детьми в Латвию

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце вызвала беспокойство у своих поклонников, объявив о своём отъезде в Латвию, взяв с собой своих детей Тимофея и Мию от Павла Прилучного. Однако выяснилось, что она всего лишь собирается получить латвийский паспорт для своего десятилетнего сына Тимофея.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvYzo6mS7xm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Относительно этого вопроса стало интересно как отреагировал бывший муж Агаты, Павел Прилучный. В интервью StarHit актер прокомментировал произошедшее.

По информации издания, он узнал об этом решении экс-супруги только из СМИ. Прилучный отметил, что его бывшая жена не обращалась к нему с вопросами о возможности выезда детей за пределы страны. Он также отметил, что согласно российскому законодательству, без его согласия дети не могут выехать в Латвию.

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