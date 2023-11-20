Актриса Агата Муцениеце вызвала беспокойство у своих поклонников, объявив о своём отъезде в Латвию, взяв с собой своих детей Тимофея и Мию от Павла Прилучного. Однако выяснилось, что она всего лишь собирается получить латвийский паспорт для своего десятилетнего сына Тимофея.
Относительно этого вопроса стало интересно как отреагировал бывший муж Агаты, Павел Прилучный. В интервью StarHit актер прокомментировал произошедшее.
По информации издания, он узнал об этом решении экс-супруги только из СМИ. Прилучный отметил, что его бывшая жена не обращалась к нему с вопросами о возможности выезда детей за пределы страны. Он также отметил, что согласно российскому законодательству, без его согласия дети не могут выехать в Латвию.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.