Предприниматель из Екатеринбурга Егор Лесников обвинил известную телеведущую Ксению Собчак в плагиате дизайна одежды.
Владелица YouTube-канала "Осторожно! Собчак" представила новые оверсайз-толстовки своего бренда в розовом цвете с надписью "Это худи мне муж купил".
"Алло! Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга!", — написал бизнесмен в своих социальных сетях.
В беседе с "КП-Екатеринбург" Егор уточнил, что его бренд одежды Pay Me уже в июле выпустил футболки с фразой "Muzh Kupil". Эта фраза стала популярной после выхода песни "За деньги да" певицы Инстасамки. По словам Лесникова, до него ни один бренд не предлагал футболки с подобной надписью.
Тем не менее Егор Лесников подчеркнул, что не планирует обращаться в суд с иском против Ксении Собчак.
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