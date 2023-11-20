Екатеринбургский бизнесмен обвинил Ксению Собчак в воровстве дизайна одежды

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предприниматель из Екатеринбурга Егор Лесников обвинил известную телеведущую Ксению Собчак в плагиате дизайна одежды.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Владелица YouTube-канала "Осторожно! Собчак" представила новые оверсайз-толстовки своего бренда в розовом цвете с надписью "Это худи мне муж купил".

"Алло! Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга!", — написал бизнесмен в своих социальных сетях.

В беседе с "КП-Екатеринбург" Егор уточнил, что его бренд одежды Pay Me уже в июле выпустил футболки с фразой "Muzh Kupil". Эта фраза стала популярной после выхода песни "За деньги да" певицы Инстасамки. По словам Лесникова, до него ни один бренд не предлагал футболки с подобной надписью.

Тем не менее Егор Лесников подчеркнул, что не планирует обращаться в суд с иском против Ксении Собчак.

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