Айза поделилась в своих историях ностальгическими воспоминаниями. Она рассказала о своем втором браке с Дмитрием Анохиным и связанных с этим сложностях.
Super.ru пишет, что после потери ребенка, Айза и Дмитрий отправились в США, где они поженились. Впоследствии у них родился сын Элвис. Однако, в России их брак, официально зарегистрированный в Лас-Вегасе, не был признан действительным. Дмитрию пришлось усыновить своего собственного сына. В конечном итоге, пара улаживала свои отношения и получили свидетельство о рождении Элвиса. Они развелись в России, но остались мужем и женой в соответствии с законами Соединенных Штатов.
Таким образом, Айза по-прежнему является замужней женщиной, но только на территории США.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.