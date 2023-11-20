Бывшая Гуфа Айза-Лилуна Ай призналась, что она все еще замужем

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Айза поделилась в своих историях ностальгическими воспоминаниями. Она рассказала о своем втором браке с Дмитрием Анохиным и связанных с этим сложностях.

Фото: novyefoto.ru

Super.ru пишет, что после потери ребенка, Айза и Дмитрий отправились в США, где они поженились. Впоследствии у них родился сын Элвис. Однако, в России их брак, официально зарегистрированный в Лас-Вегасе, не был признан действительным. Дмитрию пришлось усыновить своего собственного сына. В конечном итоге, пара улаживала свои отношения и получили свидетельство о рождении Элвиса. Они развелись в России, но остались мужем и женой в соответствии с законами Соединенных Штатов.

Таким образом, Айза по-прежнему является замужней женщиной, но только на территории США.

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