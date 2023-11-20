Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос, кто ее лучшая подруга

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина поделилась, что в свои 40 лет она не выделяет кого-то одну в качестве своей лучшей подруги. Она объясняет, что такие понятия, как "лучшая подруга", были актуальны в школьные годы. Однако в ее жизни были люди, которые прошли с ней через трудности и радости. Каждый из них играл важную роль в определенный период жизни Ксении, и из-за этого она не может выделить только одного человека.

Фото: nyafoto.ru

Super.ru пишет, что Ксения отмечает, что у нее есть свои "родные девочки", то есть близкие друзья, которые остаются рядом с ней. Она не называет конкретных имен, но говорит, что Ольга Орлова, экс-солистка группы "Блестящие" и нынешняя ведущая "Дома-2", безусловно, заслуживает особого места в этом списке. Напомним, что Ксения Бородина стала крестной мамой дочери Ольги Орловой.

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