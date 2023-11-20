Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал фото с невестой с намёком на гендерную вечеринку.
Омаров разместил в социальных сетях снимок, на котором он держит руку на животе своей возлюбленной. Обстановка вокруг с шариками розового и голубого цвета напоминает праздничное оформление мероприятий, на которых обычно узнают пол будущего ребёнка.
Публика недоверчиво отнеслась к намёку Омарова на беременность невесты, так как он давно замечен в попытках словить хайп на отношениях со своей девушкой.
Ранее Ксения Бородина высказалась о внешности Ксении Собчак.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.