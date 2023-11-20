42-летняя Маша Малиновская откровенно рассказала о булимии, которой страдает уже долгое время

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Телеведущая Маша Малиновская рассказала, что периодически сталкивается с приступами булимии (расстройство пищевого поведения), особенно когда срывается с диеты.

Фото: prt scr youtube.com/Историс - Откройте, Давид!

"Если я в состоянии диеты и срываюсь, бывают приступы булимии. В случаях переедания я шла в туалет — и два пальца в рот. Например, ради кусочка торта я пойду в туалет. Но такое, конечно, происходит не каждый день. Такое может произойти на Новый год, когда много селедки, крабового салата", — откровенно поделилась она.

Super.ru пишет, что Малиновская упоминает, что перепробовала множество различных диет и пришла к выводу, что интервальное голодание является самым трудным для нее. Этот метод предполагает периоды сильного ограничения потребления пищи, за которыми следуют периоды нормального питания. В ее случае, это означает, что она может питаться только в течение 8 часов в день, а оставшиеся 16 часов голодать. Маша отмечает, что такой режим питания слишком тяжелый для нее и, вероятно, может оказывать негативное влияние на ее физическое и эмоциональное состояние.

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