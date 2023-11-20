Актёру Сергею Чиркову грозит 15 суток ареста и штраф за дебош на детском конкурсе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Чирков может понести административную отвественность за то, что обругал матом детей на детском конкурсе талантов в Обнинске.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Чиркова

Сергей Чирков очень необычно провёл мастер-класс среди конкурсантов детского творческого соревнования. Звезда фильма "Домовой" позволил себе нецензурную речь в общении с детьми. Некоторых детей артист довёл до слёз. Чирков, который предположительно был нетрезв, объяснил, что просто хотел поддержать ребят.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", калужская полиция начала проверку после инцидента со звездой театра и кино.

Действия приглашённого на детский конкурс гостя можно квалифицировать по двум статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Оскорбление в публичном выступлении".

Наказание за данные действия предусматривает 15 суток ареста и штраф в размере 10 тысяч рублей.