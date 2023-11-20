Концерт Дианы Арбениной в Киргизии отменён

Выступление российской певицы Дианы Арбениной в столице Киргизии Бишкеке, которое должно было пройти 20 ноября, не состоится. Об этом сообщили сами члены группы "Ночные снайперы" в своих соцсетях.

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Музыканты выразили сожаление по поводу вынужденной отмены концерта, который должен был состояться во дворце спорта. Они пояснили, что всё дело в отсутствии необходимых документов.

"На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности, из-за проходящих международных саммитов", — сказано на странице музыкального коллектива.

"Ночные снайперы" добавили, что поклонники могут вернуть купленные билеты там, где они были приобретены.

Выступления "Ночных снайперов" уже были отменены в ряде российских городов в этом году. Журналисты предполагают, что виной всему стало отношение Дианы Арбениной к спецоперации на Украине.

Выступление российской певицы Дианы Арбениной в столице Киргизии Бишкеке, которое должно было пройти 20 ноября, не состоится.