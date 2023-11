Выступление российской певицы Дианы Арбениной в столице Киргизии Бишкеке, которое должно было пройти 20 ноября, не состоится. Об этом сообщили сами члены группы "Ночные снайперы" в своих соцсетях.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0