Звезду Голливуда 68-летнего Брюса Уиллиса впервые увидели на улице после новостей о том, что из-за прогрессирующей деменции он перестал ориентироваться в пространстве.
Фотографию Уиллиса, сидящего на пассажирском сидении черного внедорожника на одной из улиц Лос-Анжелеса публикует издание The Voice.
Звезда блокбастеров "Крепкий орешек" и "Пятый элемент" одет в темное худи, а капюшон накинут на голову, будто бы он пытается скрыться от окружающего мира.
Видно, актер сильно похудел, что очень расстроило многочисленную армию его фанатов.
"Кажется, что ему уже не хочется жить, столько грусти во взгляде", — пишут в соцсетях поклонники Брюса.
В феврале этого года у актера и продюсера диагностировали лобно-височная деменция. За год до этого Уиллис завершил свою актерскую карьеру.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.