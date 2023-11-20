Певица Валерия покрасила волосы в розовый цвет

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия решила радикально изменить свой образ и покрасила волосы в розовый цвет. Она поделилась результатом трансформации с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

Валерия опубликовала фотографию в своём личном блоге. Она предстала с волосами розового оттенка. На снимках певица сидит в кресле в салоне красоты и восхищается своим отражением в зеркале.

Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Они поженились в 2004 году. Пригожин рассказывал, что влюбился в певицу с первого взгляда. В свою очередь, Валерия говорила, что продюсер покорил её сердце своей заботой и вниманием.

Валерия - Потеряла сердце