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Певица Валерия покрасила волосы в розовый цвет

0:45
Шоу-бизнес

Российская певица Валерия решила радикально изменить свой образ и покрасила волосы в розовый цвет. Она поделилась результатом трансформации с подписчиками в социальных сетях.

Певица Валерия покрасила волосы в розовый цвет
Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

Валерия опубликовала фотографию в своём личном блоге. Она предстала с волосами розового оттенка. На снимках певица сидит в кресле в салоне красоты и восхищается своим отражением в зеркале.

Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Они поженились в 2004 году. Пригожин рассказывал, что влюбился в певицу с первого взгляда. В свою очередь, Валерия говорила, что продюсер покорил её сердце своей заботой и вниманием.

Валерия - Потеряла сердце
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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