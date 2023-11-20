Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву отставной певицей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза всегда высказывается о коллегах по сцене более чем критически, чем всегда собирает множество самых разных комментариев в соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Сейчас 69-летний композитор и певец прокомментировал шумиху вокруг недавнего приезда в Россию 74-летней Аллы Пугачевой.

В беседе c "АиФ" автор знакомого всем хита "На маленьком плоту" выразил недоумение, почему приезд Пугачевой вызывал такой ажиотаж в России. Как среди простых россиян, так и у маститых представителей шоу-бизнеса и творческой тусовки.

"У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица?" — отметил Юрий Лоза.

Лоза подчеркнул, что Пугачева вот уже как лет 15 не поет, а ее не шуточно раскручивают.

"Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела", — недоумевает композитор.

Юрий Лоза о Led Zeppelin, Rolling Stones и Deep Purple