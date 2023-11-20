Юрий Лоза всегда высказывается о коллегах по сцене более чем критически, чем всегда собирает множество самых разных комментариев в соцсетях.
Сейчас 69-летний композитор и певец прокомментировал шумиху вокруг недавнего приезда в Россию 74-летней Аллы Пугачевой.
В беседе c "АиФ" автор знакомого всем хита "На маленьком плоту" выразил недоумение, почему приезд Пугачевой вызывал такой ажиотаж в России. Как среди простых россиян, так и у маститых представителей шоу-бизнеса и творческой тусовки.
"У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица?" — отметил Юрий Лоза.
Лоза подчеркнул, что Пугачева вот уже как лет 15 не поет, а ее не шуточно раскручивают.
"Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела", — недоумевает композитор.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.