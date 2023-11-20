Моника Беллуччи в искушающем образе на обложке глянца: страсть и стиль в 59

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возраст Моники Беллуччи — 59 лет, но она продолжает поражать своих поклонников смелыми образами. Актриса не только не стесняется своего возраста, но и регулярно демонстрирует свою великолепную фигуру. Недавно звезда снова вышла перед публикой в пикантном наряде.

Фото: личный аккаунт инстаграм Моника Беллуччи

Моника впечатляет на обложке журнала 7 Corriere, одетая в черное боди с прозрачными вставками от Louis Vuitton и пальто от Stella McCartney. Ее образ дополнен украшениями от Cartier.

Эта публикация знаменитости в вызывающем облике не осталась незамеченной: "Невозможно не восхищаться ее грацией и стилем! Очевидно, что у нее это природное", "До чего же красивая женщина, просто нереальная", "Чувственность зашкаливает, до мурашек".