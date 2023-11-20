"Мне совсем не нравится": дочь Алексея Панина* рассказала о привычке отца к пьянству

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин*, перебравшийся в США, сталкивается с трудностями в карьере, но его дочь Анна поддерживает его, выражая при этом свои опасения относительно определённой привычки отца — употребления алкоголя.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Мне совсем не нравится, когда папа начинает пить. Он сразу меняется, поэтому я тоже агрессивно к нему отношусь. Нет, он не уходит в запои, но выпивает часто. Возможно, ему стыдно или что-то грызёт? Мне кажется, что он пытается от себя убежать", — поделилась дочь Панина.

Сам актер не скрывает своих проблем с алкоголем, но отмечает, что старается не допустить запоя. Ежедневно он употребляет по бокалу вина, признавая, что в противном случае может столкнуться с серьёзными последствиями для своего здоровья.

"В целом, я горжусь отцом. Мне нравится, что он открыто показывает, что у каждого человека могут быть свои желания и увлечения. Некоторые считают его сумасшедшим", — добавила дочь.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Алексей Панин — эмиграция, потеря матери, новый брак, старые привычки