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"Мне совсем не нравится": дочь Алексея Панина* рассказала о привычке отца к пьянству

1:09
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин*, перебравшийся в США, сталкивается с трудностями в карьере, но его дочь Анна поддерживает его, выражая при этом свои опасения относительно определённой привычки отца — употребления алкоголя.

"Мне совсем не нравится": дочь Алексея Панина* рассказала о привычке отца к пьянству
Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Мне совсем не нравится, когда папа начинает пить. Он сразу меняется, поэтому я тоже агрессивно к нему отношусь. Нет, он не уходит в запои, но выпивает часто. Возможно, ему стыдно или что-то грызёт? Мне кажется, что он пытается от себя убежать", — поделилась дочь Панина.

Сам актер не скрывает своих проблем с алкоголем, но отмечает, что старается не допустить запоя. Ежедневно он употребляет по бокалу вина, признавая, что в противном случае может столкнуться с серьёзными последствиями для своего здоровья.

"В целом, я горжусь отцом. Мне нравится, что он открыто показывает, что у каждого человека могут быть свои желания и увлечения. Некоторые считают его сумасшедшим", — добавила дочь.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Алексей Панин — эмиграция, потеря матери, новый брак, старые привычки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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