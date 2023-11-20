Российская актриса Екатерина Варнава поделилась своими взглядами на бывшего мужа, режиссера Александра Молочникова, во время участия в турнире по спортивным бальным танцам Midnight Ball в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Варнава появилась в брючном костюме черного цвета с блестящими туфлями на каблуках и сумкой от Prada.
На мероприятии актриса не только поддерживала позитивное настроение, но и высказывала критику в адрес своего бывшего супруга, охарактеризовав его как неудачника из-за решения переехать в США.
"Бывший муж Александр Молочников оказался неудачником из-за своего переезда в США", — заявила Варнава.
Напомним, что брак между Александром Молочниковым и Екатериной Варнавой продлился менее года.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.