Екатерина Варнава о бывшем муже: неудачник из США

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Российская актриса Екатерина Варнава поделилась своими взглядами на бывшего мужа, режиссера Александра Молочникова, во время участия в турнире по спортивным бальным танцам Midnight Ball в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Фото: "Kativarnava1" by aaneshka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Варнава появилась в брючном костюме черного цвета с блестящими туфлями на каблуках и сумкой от Prada.

На мероприятии актриса не только поддерживала позитивное настроение, но и высказывала критику в адрес своего бывшего супруга, охарактеризовав его как неудачника из-за решения переехать в США.

"Бывший муж Александр Молочников оказался неудачником из-за своего переезда в США", — заявила Варнава.

Напомним, что брак между Александром Молочниковым и Екатериной Варнавой продлился менее года.

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