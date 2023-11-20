Бывшая жена и актриса Агата Муцениеце не обращалась к своему экс-супругу, актеру Павлу Прилучному, с вопросами о выезде их детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии — за границу. Об этом сам Прилучный сообщил изданию Starhit.
Ранее Муцениеце в интервью Voice рассказала о своем намерении поехать с детьми в свою родную Латвию в конце ноября для оформления паспорта сыну Тимофею.
Прилучный узнал о внезапном отъезде бывшей жены и детей из СМИ. В своем комментарии он подчеркнул, что, насколько ему известно, без его согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не изменилось в российском законодательстве.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.