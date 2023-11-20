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Прилучный заявил, что Муцениеце без его согласия не увезет детей в Латвию

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Шоу-бизнес

Бывшая жена и актриса Агата Муцениеце не обращалась к своему экс-супругу, актеру Павлу Прилучному, с вопросами о выезде их детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии — за границу. Об этом сам Прилучный сообщил изданию Starhit.

Прилучный заявил, что Муцениеце без его согласия не увезет детей в Латвию
Фото: Соцсети Павла Прилучного

Ранее Муцениеце в интервью Voice рассказала о своем намерении поехать с детьми в свою родную Латвию в конце ноября для оформления паспорта сыну Тимофею.

Прилучный узнал о внезапном отъезде бывшей жены и детей из СМИ. В своем комментарии он подчеркнул, что, насколько ему известно, без его согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не изменилось в российском законодательстве.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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