Даня Милохин спел песню SHAMAN в Дубае: "Я русский, и мне повезло!"

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный блогер Даня Милохин, известный своим участием в шоу "Ледниковый период", сейчас проживающий в Дубае, активно ведет прямые трансляции на Twitch. В свежем эфире, 19 ноября, он вышел в эфир в компании своего азербайджанского друга Камала, и вместе они отправились в торговый центр.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Неожиданно для своих подписчиков, Милохин и Камал решили исполнить популярную песню Шамана "Я русский". Обсуждая свои национальные особенности, Камал признался, что в детстве чувствовал себя расстроенным, что не является русским.

"А мне повезло, брат," — ответил Милохин, после чего они вместе зачем-то весело запели: "Я русский, и мне повезло! Я русский — всему миру назло!" После этого, смеясь, Милохин выразил желание обсудить с Камалом происходящее: "Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию. И конечно же, ни один паблик это не вырежет и никуда не вставит".

Камал согласился, добавив: "Нет. Потому что им это невыгодно". Милохин заключил, что если бы он сейчас спел гимн Украины, то соцсети бы просто "разорвались" от реакции.

Даня Милохин высказался о песне SHAMAN «Я русский»