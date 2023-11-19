Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что певец Егор Крид собирается судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что желает музыканту Егору Криду победы в противостоянии с Мизулиной.
"Так хочется, чтобы он выиграл дело. Уж очень всем уже надоела семейка Мизулиных", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он заявил, что к маме сентатору Елене Мизулиной теперь присоединилась дочка. Садальский усомнился в компетенции женщины.
"Абсолютный профан, ни в чём ни разбирается, ничего не понимает, и тем не менее, возглавляет организацию, которая чего-то там пытается нам запрещать", — выразил своё возмущение артист.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.