Садальский об иске Егора Крида против Мизулиной: "Уже надоела семейка"

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Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что певец Егор Крид собирается судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что желает музыканту Егору Криду победы в противостоянии с Мизулиной.

"Так хочется, чтобы он выиграл дело. Уж очень всем уже надоела семейка Мизулиных", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он заявил, что к маме сентатору Елене Мизулиной теперь присоединилась дочка. Садальский усомнился в компетенции женщины.

"Абсолютный профан, ни в чём ни разбирается, ничего не понимает, и тем не менее, возглавляет организацию, которая чего-то там пытается нам запрещать", — выразил своё возмущение артист.