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Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ

1:36
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии жизни Людмилы Порывай, мамы певицы Наташи Королёвой. Она приобрела известность в России благодаря совместному ведению программы "Время обедать!" на Первом канале вместе с дочерью. Шоу выходило около двух лет.

Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

В 2018 году Порывай даже исполнила песню "Пальчики оближешь".

Летом 2022 года мама Королёвой посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США. Порывай пришла на выступление, надев украинский флаг на плечи, и даже кричала националистические лозунги на сцене.

Её зять Сергей Глушко (Тарзан) в первые дни СВО занял пророссийскую позицию, о чём вспомнила Билык. Украинская певица оскорбила Глушко на сцене в присутствии Порывай, а та не встала на его защиту и фактически согласилась с Билык, сохраняя молчание.

Порывай уже более 30 лет проживает в Майами. Комментируя эту ситуацию, Королёва не стала делать заявлений.

"У нас в семье всё хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Пока мама гостит у нас в Москве, мы живём все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение", — передаёт слова певицы издание news. ru.

Сергей Глушко опроверг информацию о конфликте в семье. Он уверяет, что поддерживает хорошие отношения с тёщей и супругой.

Мама ЛЮДА Наташи Королёвой. КАК выглядела в молодости и кто вторая дочь Людмилы Порывай
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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