Стало известно о состоянии жизни Людмилы Порывай, мамы певицы Наташи Королёвой. Она приобрела известность в России благодаря совместному ведению программы "Время обедать!" на Первом канале вместе с дочерью. Шоу выходило около двух лет.
В 2018 году Порывай даже исполнила песню "Пальчики оближешь".
Летом 2022 года мама Королёвой посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США. Порывай пришла на выступление, надев украинский флаг на плечи, и даже кричала националистические лозунги на сцене.
Её зять Сергей Глушко (Тарзан) в первые дни СВО занял пророссийскую позицию, о чём вспомнила Билык. Украинская певица оскорбила Глушко на сцене в присутствии Порывай, а та не встала на его защиту и фактически согласилась с Билык, сохраняя молчание.
Порывай уже более 30 лет проживает в Майами. Комментируя эту ситуацию, Королёва не стала делать заявлений.
"У нас в семье всё хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Пока мама гостит у нас в Москве, мы живём все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение", — передаёт слова певицы издание news. ru.
Сергей Глушко опроверг информацию о конфликте в семье. Он уверяет, что поддерживает хорошие отношения с тёщей и супругой.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.