Певица Алла Пугачёва намекнула, что не поет из-за неизлечимой болезни

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После посещения России в начале ноября Алла Пугачева вернулась на Кипр, где проживает уже более месяца вместе с детьми. В течение этого времени артистка посетила храм, помолилась и намекнула на неизлечимое заболевание, которое мешает ей продолжать петь.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Пугачева вспомнила о своем выступлении в Припяти в 1986 году, посвященном мужеству ликвидаторов аварии на атомной электростанции. С того времени Примадонне пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, о которых она предпочитала молчать перед окружающими.

Попрошенная не обсуждать ее текущее состояние, артистка отмечает, что, несмотря на болезнь, она многие годы радовала своих поклонников своим творчеством. В настоящее время ей важно лишь одно — прекратить обсуждение ее личной жизни и состояния здоровья.

"И ноги идут, и глаза видят, и уши слышат", — подчеркивает она.

Пугачева также заявляет, что, несмотря на то, что ее голос называют "уставшим", он продолжает звучать и радовать ее поклонников. Мнение недоброжелателей для нее не представляет интереса, сообщает bimru.ru.

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