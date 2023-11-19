После краткого визита в Россию, Алла Пугачёва перебралась на Кипр, где, как оказалось, ей не скучно. Примадонна устроила вечеринку для близких и недавно посетила местный монастырь. Ее друг и бывший гитарист, Александр Левшин, поделился с корреспондентами "МК" своим мнением о посещении певицей православной святыни.
Левшин утверждает, что для Пугачевой это нечто обыденное: "Это обычная для нее история. Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников."
Он рассказывает о том, что вместе с певицей они часто посещали церкви, даже во время гастролей, и Алла всегда проявляла глубокую духовность.
Однако Левшин признает, что будущее Аллы Борисовны остается за её пределами: "Как дальше будет жить Алла Борисовна, знает только она сама." Музыкант подчеркивает, что Пугачева всегда поступала так, как считала нужным.
"Она сейчас находится в полете, который сама срежиссировала, как и все происходящее в своей жизни," — говорит Левшин.
Он признает, что у взрослого человека есть свой выбор, и Пугачева сделала свой, выбрав жизнь на пенсии. О том, как она будет управлять своими публичными высказываниями или песнями, мы узнаем в ближайшем будущем.
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