Гитарист Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в монастырь на Кипре

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После краткого визита в Россию, Алла Пугачёва перебралась на Кипр, где, как оказалось, ей не скучно. Примадонна устроила вечеринку для близких и недавно посетила местный монастырь. Ее друг и бывший гитарист, Александр Левшин, поделился с корреспондентами "МК" своим мнением о посещении певицей православной святыни.

Фото: РИА Новости

Левшин утверждает, что для Пугачевой это нечто обыденное: "Это обычная для нее история. Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников."

Он рассказывает о том, что вместе с певицей они часто посещали церкви, даже во время гастролей, и Алла всегда проявляла глубокую духовность.

Однако Левшин признает, что будущее Аллы Борисовны остается за её пределами: "Как дальше будет жить Алла Борисовна, знает только она сама." Музыкант подчеркивает, что Пугачева всегда поступала так, как считала нужным.

"Она сейчас находится в полете, который сама срежиссировала, как и все происходящее в своей жизни," — говорит Левшин.

Он признает, что у взрослого человека есть свой выбор, и Пугачева сделала свой, выбрав жизнь на пенсии. О том, как она будет управлять своими публичными высказываниями или песнями, мы узнаем в ближайшем будущем.

Алла Пугачева замечена на Кипре у монастыря