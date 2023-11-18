Роза Сябитова поделилась с Ольгой Бузовой секретами поиска мужа

Телеведущая Роза Сябитова предоставила певице Ольге Бузовой свои советы о том, как найти своего избранника. В эксклюзивном интервью для "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, главная сваха страны подчеркнула важность уделения времени поиску любви.
"Потому что найти мужа — это как найти хорошую работу; и собеседования — как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе", — отметила Сябитова, добавив, что современной женщине важно выделить моменты для заботы о собственном счастье.
Роза Сябитова рассказала, что Ольге Бузовой, популярной исполнительнице и умнице, стоит уделить больше внимания своему личному счастью, минимизируя рабочие обязанности.
Ведущая также отметила успех Бузовой, достигнутый ею собственным трудом, и признала, что певица обладает впечатляющими достижениями.
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