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Роза Сябитова поделилась с Ольгой Бузовой секретами поиска мужа

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова предоставила певице Ольге Бузовой свои советы о том, как найти своего избранника. В эксклюзивном интервью для "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, главная сваха страны подчеркнула важность уделения времени поиску любви.

Роза Сябитова поделилась с Ольгой Бузовой секретами поиска мужа
Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Потому что найти мужа — это как найти хорошую работу; и собеседования — как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе", — отметила Сябитова, добавив, что современной женщине важно выделить моменты для заботы о собственном счастье.

Роза Сябитова рассказала, что Ольге Бузовой, популярной исполнительнице и умнице, стоит уделить больше внимания своему личному счастью, минимизируя рабочие обязанности.

Ведущая также отметила успех Бузовой, достигнутый ею собственным трудом, и признала, что певица обладает впечатляющими достижениями.

Роза Сябитова - Про «Давай поженимся» и раздвоение личности / Опять не Гальцев
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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