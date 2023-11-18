Российская актриса Ольга Кузьмина поделилась с поклонниками радостной новостью о своем возвращении на родину из Аргентины, где она находилась для родов. Артистка выразила свое восторженное настроение в социальных сетях:
"Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими."
Ольга Кузьмина вернулась в Россию вместе с мужем и младшей дочерью. Семья первым делом отправилась в гости к родственникам, чтобы поделиться радостью вновь воссоединенного семейного круга.
Рождение второго ребенка у актрисы состоялось 9 октября, а затем она представила своим поклонникам необычное двойное имя новорожденной. Отец ребенка — ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.