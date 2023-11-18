Звезда сериала "Кухня" Кузьмина вернулась в Россию из Аргентины

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Кузьмина поделилась с поклонниками радостной новостью о своем возвращении на родину из Аргентины, где она находилась для родов. Артистка выразила свое восторженное настроение в социальных сетях:

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ольги Кузьминой

"Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими."

Ольга Кузьмина вернулась в Россию вместе с мужем и младшей дочерью. Семья первым делом отправилась в гости к родственникам, чтобы поделиться радостью вновь воссоединенного семейного круга.

Рождение второго ребенка у актрисы состоялось 9 октября, а затем она представила своим поклонникам необычное двойное имя новорожденной. Отец ребенка — ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.

Ольга Кузьмина проходит тест на знание «Кухни» | ОК на связи!