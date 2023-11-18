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Воспоминания Екатерины Волковой о Борисе Клюеве: щедрый партнер и талантливый наставник

0:56
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о съемках вместе со своим старшим коллегой Борисом Клюевым в популярном сериале "Воронины". В интервью на YouTube-канале "Света вокруг света" она рассказала о том, как Борис Клюев оказывал ей помощь на пути к созданию успешных сцен.

Воспоминания Екатерины Волковой о Борисе Клюеве: щедрый партнер и талантливый наставник
Фото: Wikipedia by SimpexMedia. is licensed under CC BY 3.0

"Мы встретились на читке, и он сказал: "Ну что, попала Волкова?'"Он был щедрым партнером. Когда сцена не получалась, Клюев не говорил: "Господи, кто мне попался". Он просил подойти и на ушко аккуратненько предлагал варианты, сцена получалась. Борис Владимирович подмигивал", — вспомнила Волкова.

Актриса подчеркнула, что советы от Бориса Клюева приходили деликатно и незаметно, и никогда он не выделял свои заслуги. Екатерина рассказала, что ее коллега продолжал работать до последнего дня своей жизни.

День памяти Бориса Клюева
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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