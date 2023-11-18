Воспоминания Екатерины Волковой о Борисе Клюеве: щедрый партнер и талантливый наставник

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о съемках вместе со своим старшим коллегой Борисом Клюевым в популярном сериале "Воронины". В интервью на YouTube-канале "Света вокруг света" она рассказала о том, как Борис Клюев оказывал ей помощь на пути к созданию успешных сцен.

Фото: Wikipedia by SimpexMedia. is licensed under CC BY 3.0

"Мы встретились на читке, и он сказал: "Ну что, попала Волкова?'"Он был щедрым партнером. Когда сцена не получалась, Клюев не говорил: "Господи, кто мне попался". Он просил подойти и на ушко аккуратненько предлагал варианты, сцена получалась. Борис Владимирович подмигивал", — вспомнила Волкова.

Актриса подчеркнула, что советы от Бориса Клюева приходили деликатно и незаметно, и никогда он не выделял свои заслуги. Екатерина рассказала, что ее коллега продолжал работать до последнего дня своей жизни.

День памяти Бориса Клюева