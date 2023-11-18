Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воспоминания Екатерины Волковой о Борисе Клюеве: щедрый партнер и талантливый наставник
Ученые выяснили, как можно защитить молодежь от болезней сердца
Эксперты "За рулём" провели тест-драйв Omoda S5 GT
Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Киев назвал новость о переходе лётчика ВВСУ на сторону России "информационной операцией", но не опроверг
Бывший полковник СБУ об украинском контрнаступлении: "Запад в шоке"
ХАМАС потерял связь с группировками-хранителями заложников в Газе
Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве
Кожура банана: как сделать эффективное удобрение для комнатных цветов

Певица Лолита Милявская призналась, что изменяла супругам будучи в браке

1:20
Шоу-бизнес

Сегодня, 14 ноября, российская певица Лолита Милявская отмечает свой 60-летний юбилей. В интервью для ютуб-канала "Без воды", проведённом Аллой Шишкиной, артистка поделилась своими отношениями с мужчиной, который заявил, что "научил её быть женщиной".

Певица Лолита Милявская призналась, что изменяла супругам будучи в браке
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Милявская  пояснила, что в своей жизни она была замужем уже пять раз. Из них, по её словам, только три брака были настоящими. После одного из её разводов они начали романтические отношения, которые Милявская называет счастливыми. Но сейчас этого человека уже нет в живых. Тем не менее певица считает, что в любом случае они бы всё равно расстались.

"Мы бы всё равно расстались. Мне нужны походы по музеям, поездки — и без компаний. Он бы на такое никогда не пошёл. У него всегда застолья, пьянки, девки разные. Я сохранила о нём память и человеческую любовь, он научил меня быть женщиной", — заявила Лолита.

Также звезда рассказала, что не всегда была верной и в некоторых случаях позволяла себе измены, но всегда боялась этого делать. Однажды она даже призналась своему партнёру о своей измене, и его спокойная реакция удивила её. 

Лолита - НЕ ТВОЁ ДЕЛО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Все способы хороши: Алла Пугачёва с сыном Гарри посетили монастырь
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Последние материалы
Певица Лолита Милявская призналась, что изменяла супругам будучи в браке
Эксперты "За рулём" провели тест-драйв Omoda S5 GT
Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Киев назвал новость о переходе лётчика ВВСУ на сторону России "информационной операцией", но не опроверг
Бывший полковник СБУ об украинском контрнаступлении: "Запад в шоке"
ХАМАС потерял связь с группировками-хранителями заложников в Газе
Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве
Кожура банана: как сделать эффективное удобрение для комнатных цветов
Уголовное дело заведено после обнаружения младенца в одеяле в Петербурге
Актриса Юлия Проскурякова с экранов объявила о разводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников