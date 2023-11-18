Певица Лолита Милявская призналась, что изменяла супругам будучи в браке

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 14 ноября, российская певица Лолита Милявская отмечает свой 60-летний юбилей. В интервью для ютуб-канала "Без воды", проведённом Аллой Шишкиной, артистка поделилась своими отношениями с мужчиной, который заявил, что "научил её быть женщиной".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Милявская пояснила, что в своей жизни она была замужем уже пять раз. Из них, по её словам, только три брака были настоящими. После одного из её разводов они начали романтические отношения, которые Милявская называет счастливыми. Но сейчас этого человека уже нет в живых. Тем не менее певица считает, что в любом случае они бы всё равно расстались.

"Мы бы всё равно расстались. Мне нужны походы по музеям, поездки — и без компаний. Он бы на такое никогда не пошёл. У него всегда застолья, пьянки, девки разные. Я сохранила о нём память и человеческую любовь, он научил меня быть женщиной", — заявила Лолита.

Также звезда рассказала, что не всегда была верной и в некоторых случаях позволяла себе измены, но всегда боялась этого делать. Однажды она даже призналась своему партнёру о своей измене, и его спокойная реакция удивила её.

Лолита - НЕ ТВОЁ ДЕЛО