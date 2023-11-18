Актриса Юлия Проскурякова с экранов объявила о разводе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова больше не желает оставаться в тени своего известного мужа. Появилась информация, что в их семье часто возникают конфликты из-за того, что артистка уделяет меньше времени дому и ребёнку, а больше посвящает себя карьере. В подтверждение этому в последнее время певица начала появляться на мероприятиях одна и не носит своё обручальное кольцо.

Фото: Личный Telegram-канал Юлии Проскуряковой

Одним из доказательств этих подозрений может служить роль, которую сыграла Проскурякова в новом фильме "Слёзы осушит ветер". На экране она заявила: "Я недавно развелась", что очень похоже на личную ситуацию актрисы, передаёт "7 дней".

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев