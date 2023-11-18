Валерия рассказала о своих гастролях: "С Пригожиным в одной комнате находиться тяжеловато"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия рассказала о своих особых требованиях при организации гастрольных поездок в шоу Станислава Ярушина. Артистка призналась, что всегда просит двухместные номера, поскольку работа ее мужа Иосифа Пригожина отвлекает ее, не предоставляя возможности находить уединение.

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"Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать", — рассказала Валерия.

Среди других требований певицы в райдере — наличие автомобиля без пробега. По ее словам, она хочет быть уверена, что машина не "развалится" по дороге. А

ртистка предпочитает овощи, творог и мед в своем рационе, а ее предпочтения в напитках включают кефир, чай и воду. Организаторов также попросили разнообразить меню конфетами и нарезками из колбасы для Пригожина и музыкантов.





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