Артисту Николаю Носкову стало плохо во время концерта:"на все воля Господня!"

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По неожиданным обстоятельствам певец Николай Носков был вынужден прервать свой концерт в Сочи, так как у него внезапно ухудшилось самочувствие.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел во время исполнения хита "Снег", когда артист внезапно покинул сцену. Несмотря на неоконченный выход, публика проявила поддержку, активно подпевая куплеты под музыкальное сопровождение.

Представители Носкова прокомментировали произошедшее в Telegram-канале артиста, подчеркнув, что хотя певец выступил в пределах своих возможностей, здоровье не поддержало его.

В сообщении также звучит благодарность зрителям и признание в неопределенности дальнейших событий: "Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!"

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