По неожиданным обстоятельствам певец Николай Носков был вынужден прервать свой концерт в Сочи, так как у него внезапно ухудшилось самочувствие.
Инцидент произошел во время исполнения хита "Снег", когда артист внезапно покинул сцену. Несмотря на неоконченный выход, публика проявила поддержку, активно подпевая куплеты под музыкальное сопровождение.
Представители Носкова прокомментировали произошедшее в Telegram-канале артиста, подчеркнув, что хотя певец выступил в пределах своих возможностей, здоровье не поддержало его.
В сообщении также звучит благодарность зрителям и признание в неопределенности дальнейших событий: "Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!"
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