Екатерина Волкова рассказала об инциденте с мужем после операции

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова поделилась деталями нешуточного инцидента, произошедшего с ее мужем Андреем Карповым после операции. В интервью YouTube-каналу "Света вокруг света" она рассказала, как ее супруг внезапно потерял сознание утром из-за наркоза.

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"Видимо, слишком много обезболивающего закололи, это вечером уже было. Так получилось, что он лег спать, а утром встал, видимо, резко и потерял сознание. Я просыпаюсь от грохота. Захожу в ванну, а он сидит", — рассказала актриса.

По словам Волковой, за день до инцидента ее муж проходил удаление зуба мудрости у стоматолога. Когда Карпов объяснил, что потерял сознание, Волкова помогла ему вернуться в постель. Некоторое время спустя актриса обнаружила кровавое пятно на простынях и выяснила, что мужчина, упав, разбил себе подбородок. Ей пришлось обратиться за помощью к соседке-врачу.

"Он лежит и вытирается. Я понимаю, что наша кипенно-белая кровать красная. Андрей распорол себе подбородок. Благо у нас прекрасная соседка", — подытожила Волкова.

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