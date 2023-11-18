Собчак призналась, что Киркоров удивил её новым неожиданным талантом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам популярной тележурналистки Ксении Собчак, она очень давно дружна с певцом Филиппом Киркоровым, однако несмотря на долгие годы знакомства, ещё не знает обо всех его талантах.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by https://www.instagram.com/p/Cxh1i3cMdva/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Блогер рассказала, что была удивлена, узнав, что Киркоров ко всему прочему ещё и умеет показывать карточные фокусы.

"Много лет дружу с Филиппом, много часов налетала с ним по гастролям и корпоративам, но то что он еще и фокусы карточные показывает — узнала только вчера в ресторане Сахалин", — сообщила Собчак в своём Telegram-канале.

На выложенном журналисткой видео король российской эстрады демонстрирует, как угадывает цвет карточной масти. Киркоров пояснил, что умеет "чувствовать" цвет, и поэтому знает, будет следующая карта в колоде красная или чёрная.

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