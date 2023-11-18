По словам популярной тележурналистки Ксении Собчак, она очень давно дружна с певцом Филиппом Киркоровым, однако несмотря на долгие годы знакомства, ещё не знает обо всех его талантах.
Блогер рассказала, что была удивлена, узнав, что Киркоров ко всему прочему ещё и умеет показывать карточные фокусы.
"Много лет дружу с Филиппом, много часов налетала с ним по гастролям и корпоративам, но то что он еще и фокусы карточные показывает — узнала только вчера в ресторане Сахалин", — сообщила Собчак в своём Telegram-канале.
На выложенном журналисткой видео король российской эстрады демонстрирует, как угадывает цвет карточной масти. Киркоров пояснил, что умеет "чувствовать" цвет, и поэтому знает, будет следующая карта в колоде красная или чёрная.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.