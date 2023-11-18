Скандал после Концерта: Тима Белорусских разочаровал поклонников в Москве

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт 25-летнего певца Тимофея Морозова, более известного как Тима Белорусских, закончился скандалом в Москве, пишет в Telegram-канале Shot. Артист опоздал на час, отыграл короткий концерт и уехал.

Фото: Wikipedia by Авсеев Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Мероприятие проходило в столичном клубе Atmosphere. Начало было запланировано на 19:00, однако, по информации Shot, Белорусских вышел только после 20:00, спел несколько популярных песен, немного пообщался с фанатами и уехал. Зрители остались недовольны концертом и теперь требуют извинений от исполнителя.

Во время беседы с поклонниками Белорусских заявил, что больше не употребляет наркотики, а также добавил, что после выступления сразу поедет домой отдыхать.

Ранее Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение по делу о незаконном обороте наркотиков. Певца задержали с запрещенными веществами в одном из минских игровых клубов в январе 2021 года.

Тима Белорусских снова взялся за "дурь"? Поклонники жалуются на его концерт