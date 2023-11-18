Певица Гвердцители заплакала на концерте в Казахстане, открыто поддержав Украину

1:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувшая Россию с началом СВО певица Тамара Гвердцители в Казахстане спела на украинском и устроила световое шоу в цветах флага Украины.

Фото: Wikipedia by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY 4.0

Что-то странное происходит с беглыми звёздами российской эстрады на казахстанской земле. Буквально неделю назад в Казахстане выступала Анжелика Варум, которая расплакалась на сцене во время исполнения своего шлягера "Городок".

Накануне в Астане выступала Тамара Гвердцители, которая с началом СВО уехала из России, заявив, что никогда не вернётся в страну, где зарабатывала неплохие деньги всю свою карьеру. В Казахстане в репертуаре Гвердцители прозвучали песни на украинском языке. В ходе концерта певица со сцены обратилась к зрителям:

"Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности."

Примечательно, что Гвердцители не плакала на сцене пока течение 8 лет в Донбассе убивали невинных детей.

Но это ещё не всё. На чьей стороне в конфликте России и Украины певица, стало понятно, когда, закончив свою речь, она публично разрыдалась, а светотехники окрасили сцену в синий цвет и зажгли жёлтые прожекторы — в итоге вышел флаг Украины.

Ну что же теперь остаётся дождаться, когда на сцене пустят слезу беглый Макаревич*, у которого намечен концерт в начале декабря, и некогда славящий втихаря Украину Меладзе, который выступит в Казахстане в январе. В России денежная лавочка для них закрылась, вот и приходится колесить по соседним странам.

* — Минюст признал Андрея Макаревича физлицом, выполняющим функции иностранного агента от 02.09.2022.

Тамара Гвердцители в программе "Аналитика" на Первом канале (Казахстан), выпуск от 18.06.2017