Покинувшая Россию с началом СВО певица Тамара Гвердцители в Казахстане спела на украинском и устроила световое шоу в цветах флага Украины.
Что-то странное происходит с беглыми звёздами российской эстрады на казахстанской земле. Буквально неделю назад в Казахстане выступала Анжелика Варум, которая расплакалась на сцене во время исполнения своего шлягера "Городок".
Накануне в Астане выступала Тамара Гвердцители, которая с началом СВО уехала из России, заявив, что никогда не вернётся в страну, где зарабатывала неплохие деньги всю свою карьеру. В Казахстане в репертуаре Гвердцители прозвучали песни на украинском языке. В ходе концерта певица со сцены обратилась к зрителям:
"Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности."
Примечательно, что Гвердцители не плакала на сцене пока течение 8 лет в Донбассе убивали невинных детей.
Но это ещё не всё. На чьей стороне в конфликте России и Украины певица, стало понятно, когда, закончив свою речь, она публично разрыдалась, а светотехники окрасили сцену в синий цвет и зажгли жёлтые прожекторы — в итоге вышел флаг Украины.
Ну что же теперь остаётся дождаться, когда на сцене пустят слезу беглый Макаревич*, у которого намечен концерт в начале декабря, и некогда славящий втихаря Украину Меладзе, который выступит в Казахстане в январе. В России денежная лавочка для них закрылась, вот и приходится колесить по соседним странам.
* — Минюст признал Андрея Макаревича физлицом, выполняющим функции иностранного агента от 02.09.2022.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.