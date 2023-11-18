Катя Лель дала предсказание на будущее, открыв в себе дар экстрасенса

2:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Катя Лель, которая призналась, что в детстве столкнулась с инопланетянами, по ее словам, получила сверхспособности "магического" свойства. У нее открылся дар предсказания и целительства. К тому же, Лель общается с различными гуру всевозможных практик, так что информации о том, что ждет россиян в наше непростое время, у нее хоть отбавляй. Начинающий экстрасенс поделилась с читателями "МК" советами, что делать сейчас, в наше непростое время.

Фото: Елена Хусаинова

В то время как многие видят в происходящих сегодня событиях неминуемую катастрофу для человечества, Лель утверждает: все не так ужасно, как кажется.

"Нас ждут реально потрясающие времена. Это трансформация, которая видна невооруженным взглядом. Сейчас происходит выбор у каждой души, живущей на этой земле", — рассказала артистка.

Также Катя посоветовала особенно тщательно отслеживать и фильтровать свои мысли во избежание последствий.

"Если вы заметили, мы сильно меняемся, наши энергии меняются, наши мысли мгновенно исполняются. Поэтому — только позитивные мысли и позитивные поступки и работа над собой", — призвала звезда. — Если вы думаете, что за вас кто-то проработает вашу осознанность, этого не будет. Играет роль только опыт нашей собственной души и нашего физического тела, это может сотворить чудо. Нужно обязательно творить добро и благодарить эту вселенную за каждый день и за то, что мы есть друг у друга. Это действительно очень важная информация, потому что все мы — одна общая энергия единения и любви. И добавлю, что тех, кто не будет работать над собой и развиваться, земля будет утилизировать любым способом. Так что, друзья мои, пока есть время соберитесь, загляните в себя: кто вы и для чего в этом мире, зачем сюда пришли? У каждого из нас есть огромная миссия, потому что все мы божественные существа".

Кстати, Катя по секрету призналась, что ее дар лечить людей с годами никуда не делся, а наоборот — усилился.

"Много всего есть, и это проявляется все больше и больше с каждым днем. Я помогаю родным, знакомым и даже незнакомым, например, по телефону. Они просят совета или физически помочь".

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