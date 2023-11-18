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Магистр науки Александр Друзь после исчезновения с экранов ТВ занялся писательством

2:01
Шоу-бизнес

Известный игрок из программы "Что? Где? Когда?" Александр Друзь исчез с экранов телевидения. По информации издания news. ru, магистр науки занялся новым делом после громкого скандала.

Магистр науки Александр Друзь после исчезновения с экранов ТВ занялся писательством
Фото: "Alexander Drouz 02" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0. is licensed under CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0

В зиму 2019 года главред передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Говорят, что перед игрой магистр науки предложил Беру "передавать" вопросы и поделить между собой денежный приз после победы. Бер обнародовал записи телефонных разговоров с Друзем и предложил его дисквалифицировать как игрока.

Первый канал вмешался в ситуацию, и гендиректор Константин Эрнст предположил, что скандал вызван личным конфликтом. Друзь подтвердил подлинность своего голоса на аудиозаписях, но обвинил Бера в том, что именно он предложил "сделку", а сам Друзь просто пошёл на это.

В итоге и Бера, и Друзь были временно отстранены от участия как в программе "Что? Где? Когда?", так и в "Кто хочет стать миллионером?" Они не имеют права обсуждать вопросы и ответы с участниками.

Весной 2019 года Друзь начал заниматься писательством.

И весной 2023 года он выступил на форуме по развитию бизнеса в Архангельске, где упомянул, что пробовал заниматься политикой. Он выразил своё мнение, что стоит смотреть на происходящее как на "интересное" время.

"Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А ещё книжки пишу. Выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу", — рассказывал он.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 17.11.2023

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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