Необычный подарок от Богомолова: Собчак рассказала о своем Дне Рождении в роскоши

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась деталями о своем необычном подарке от супруга, режиссера Константина Богомолова, который она получила на свое 42-летие. В этот особенный день она блистала в роскошном платье от бренда Schiaparelli стоимостью 900 тысяч рублей и туфлях с золотыми пальцами, на фоне внимания родных и близких.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by ксения собчак is licensed under https://www.instagram.com/reel/Cxjsv8Mo0vc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Позднее Собчак рассказала своим подписчикам о том, что подарил ей супруг. Подарок оказался большой картиной с оригинальной надписью. На холсте изображена женщина, напоминающая Фаину Раневскую, а надпись сверху розовым цветом гласит:

"Женщины — это не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски."

По словам Собчак, картина пока стоит на полу, несмотря на то, что она предпочитает расставлять картины именно так.

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