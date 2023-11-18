Ксения Собчак поделилась деталями о своем необычном подарке от супруга, режиссера Константина Богомолова, который она получила на свое 42-летие. В этот особенный день она блистала в роскошном платье от бренда Schiaparelli стоимостью 900 тысяч рублей и туфлях с золотыми пальцами, на фоне внимания родных и близких.
Позднее Собчак рассказала своим подписчикам о том, что подарил ей супруг. Подарок оказался большой картиной с оригинальной надписью. На холсте изображена женщина, напоминающая Фаину Раневскую, а надпись сверху розовым цветом гласит:
"Женщины — это не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски."
По словам Собчак, картина пока стоит на полу, несмотря на то, что она предпочитает расставлять картины именно так.
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