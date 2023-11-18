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Поэт Пеленягрэ заявил, что певице Софии Ротару тяжело за границей после начала СВО

1:16
Шоу-бизнес

Известная эстрадная дива София Ротару внезапно исчезла со сцены после начала нового года. Её местонахождение остаётся загадкой, так как она не появляется перед публикой, не гастролирует и избегает интервью. Причины такого поведения были объяснены известным поэтом Виктором Пеленягрэ.

Поэт Пеленягрэ заявил, что певице Софии Ротару тяжело за границей после начала СВО
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Софии Ротару

В прошлом Ротару обычно приезжала в Россию, где снималась в новогодних телепередачах и участвовала в праздничных концертах. Однако в этом году и в прошлом она отсутствует в Москве, как сообщает надежный источник.

По мнению Пеленягрэ, вокалистке "не легко" за границей, но вместе с тем он уверен, что артистка "справится".

Ротару всегда была соперницей певицы Аллы Пугачёвой. В настоящее время обе артистки поддерживают друг друга: в социальных сетях Ротару ставит лайки под постами Примадонны.

Пеленягрэ написал для певицы песню "Ландыши". Он утверждает, что у артистки было меньше возможностей, чем у Пугачёвой, учитывая её частый приезд в Москву.

"София Ротару была, конечно же, полюсом противостояния Алле Пугачёвой во всех смыслах", — отметил он в беседе с "МК".

София Ротару - Я же его любила
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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