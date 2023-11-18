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Агата Муцениеце поехала в Латвию ради паспорта сына

1:23
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию и направиться в Латвию. Эту новость она поделилась в интервью с изданием Voice.

Агата Муцениеце поехала в Латвию ради паспорта сына
Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Причиной ее поездки стало желание посетить родственников, и, несмотря на санкции со стороны Евросоюза, актриса готовится к сложному путешествию. Планы на поездку в Латвию намечены на конец ноября, и Муцениеце намерена добраться до Прибалтийской страны на своем автомобиле, так как на данный момент другие варианты транспорта оказываются недоступными.

Водительское сиденье ждет актрису, чтобы провести около 10 часов за рулем и пересечь границу пешком. После этого она будет искать другие варианты транспорта, чтобы достичь своего пункта назначения.

"Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе", — приводит слова актрисы издание.

По словам Муцениеце, основной причиной поездки является необходимость оформления паспорта для ее сына Тимофея, который является ее ребенком от брака с актером Павлом Прилучным. Бывшие супруги развелись со скандалом в 2020 году, и актриса неоднократно высказывалась о проблемах, связанных с бывшим мужем.

Агата Муцениеце заявила о возвращении в Латвию
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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