44-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Летучая, известная благодаря участию в программе "Ревизорро" на канале "Пятница!", поделилась со своими подписчиками серией фотографий в купальнике со своими подписчиками в Instagram*.

Фото: Личный аккаунт instagram*/elenapegas

На свежих снимках 44-летняя Летучая позирует у бассейна, одетая в черный купальник. В ее образе присутствовали солнцезащитные очки, нюдовая помада подчеркнула губы, а волосы были аккуратно собраны в низкий хвост.

Поклонники Летучей восторженно отреагировали на фотографии, описывая ее как вечную богиню и выражая восхищение ее красотой и идеальной фигурой.

С 2016 года Летучая состоит в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. У пары нет общих детей, но телеведущая неоднократно подчеркивала в социальных сетях, что считает сыновей мужа своими родными и гордится их достижениями.

В мае в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец Летучая рассказала о том, как организовывались скандалы в начале проекта "Ревизорро" с ее участием, чтобы привлечь внимание к программе.

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