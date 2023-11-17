"Отвратительный поступок": Отец блогера Шарлота о скандальном видео с сожжением паспорта России

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отцу певца Эдуарда Шарлота, Валерию Шарлоту, удалось раскрыть тайну возможных причин сенсационного поступка своего сына, который в июне опубликовал видеоролик, демонстративно сжигая свой российский паспорт.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В интервью ИА Регнум, Валерий Шарлот поделился, что артист мог стать жертвой детской травмы, что впоследствии могло повлиять на его поведение.

Отец певца рассказал о том, что у Эдуарда есть брат-близнец, и оба брата были взяты под опеку Валерия и его новой супруги, избавившись от биологической матери, которая, по словам отца, жестоко обращалась с детьми. Валерий Шарлот выразил свою гордость за достижения сыновей и подчеркнул, что они имели все, что им нужно.

Отец артиста также охарактеризовал поступок Эдуарда, сожигающего паспорт, как "отвратительный". В то же время он выразил надежду на возвращение сына в Россию. В июне Эдуард Шарлот опубликовал видео, в котором проводил акт сжигания своего паспорта, заявляя о том, что больше не считает себя гражданином России.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ШАРЛОТОМ? ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОПУЛЯРНОСТИ (НЕТ ДЕНЕГ, СНОВА КОНФЛИКТ С ЛЕЙБЛОМ)