"Отвратительный поступок": Отец блогера Шарлота о скандальном видео с сожжением паспорта России

Отцу певца Эдуарда Шарлота, Валерию Шарлоту, удалось раскрыть тайну возможных причин сенсационного поступка своего сына, который в июне опубликовал видеоролик, демонстративно сжигая свой российский паспорт.
В интервью ИА Регнум, Валерий Шарлот поделился, что артист мог стать жертвой детской травмы, что впоследствии могло повлиять на его поведение.
Отец певца рассказал о том, что у Эдуарда есть брат-близнец, и оба брата были взяты под опеку Валерия и его новой супруги, избавившись от биологической матери, которая, по словам отца, жестоко обращалась с детьми. Валерий Шарлот выразил свою гордость за достижения сыновей и подчеркнул, что они имели все, что им нужно.
Отец артиста также охарактеризовал поступок Эдуарда, сожигающего паспорт, как "отвратительный". В то же время он выразил надежду на возвращение сына в Россию. В июне Эдуард Шарлот опубликовал видео, в котором проводил акт сжигания своего паспорта, заявляя о том, что больше не считает себя гражданином России.
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