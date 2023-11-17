Отец Шарлота заявил, что Эдуард Шарлот сжёг паспорт России из-за детской травмы

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец знаменитого певца Эдуарда Шарлота признался, что причиной скандального поведения своего сына, который сбежал из России, стала детская травма, нанесённая матерью. Эту информацию раскрыл Валерий Шарлот в интервью ИА Регнум.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Отец певца объяснил, что причиной его решения сжечь российский паспорт стало его детство, полное травм, вызванных матерью.

Мужчина рассказал, что сам заложил основы музыкальной любви в юном артистке, помог ему в начале его творческой карьеры. Однако уже больше года певец не общается с отцом. Мужчина отметил, что у сына есть брат-близнец, и обоих мальчиков он воспитывал вместе со своей новой супругой, забрав их от матери, которая, по его словам, небрежно относилась к детям и била их.

Шарлот также прокомментировал скандальные поступки своего сына. Ранее певец, отправившись в Армению, записал видео, в котором сжигал свой российский паспорт. Отец однозначно осудил это действие.

"Как теперь мне это забыть? Отвратительный поступок. Если прям уж хочешь уехать, неймётся тебе, ну езжай ты тихо. Зачем вот такие ужасные поступки делать, сжечь паспорт страны, которая тебе всё дала? Я не просто не оправдываю этот поступок, я категорически против", — сказал он.

Однако он отметил, что всё ещё надеется на возвращение сына на родину. Сам Шарлот ранее выразил желание вернуться в РФ в своих социальных сетях и попросил подписчиков помочь с покупкой билета.