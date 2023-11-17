"Личный выбор каждого": Николай Цискаридзе о решении артистов уехать из России

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На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, народный артист России Николай Цискаридзе подчеркнул, что решение представителей культуры об уезде из России после начала Специальной военной операции (СВО) в Украине является их личным выбором.

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В ответ на вопрос о том, как он относится к уходу представителей культурной сферы из страны, Цискаридзе подчеркнул принцип индивидуального поиска лучших условий для жизни. Об этом сообщает newsinfo.ru.

"Каждый человек ищет, где ему лучше. Хочется жить так — пожалуйста", — отметил артист, подчеркивая свободу выбора, которую имеет каждый человек.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, известный как Форум объединенных культур, проходит с 16 по 18 ноября под эгидой правительства и Министерства культуры Российской Федерации, властей Санкт-Петербурга и Государственного Эрмитажа.

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