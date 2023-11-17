Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала из-за её патриотических взглядов. Как сообщает News. ru, Михалков был возмущён тем, что Железняк не была допущена до главной роли из-за отказа её партнёра играть с ней в одном проекте. Он отметил, что это не актёра лишили роли, а саму актрису, и выразил своё недоумение перед таким решением.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

"Олеся Железняк не утверждена на главную роль в сериале, потому что её партнёр отказывается играть с ней в одном фильме. И не его лишают роли, а Олесю… Это что? Это как?" — не скрывал негодования Михалков.

Выступая перед журналистами, актриса подтвердила, что ей отказали в участии в телесериале из-за её патриотических убеждений. Однако она не уточнила, о каком проекте идёт речь и какой актёр настоял на её отстранении от съёмок.