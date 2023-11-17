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Депутат Драпеко заявила, что Пугачёва разочаровала и потеряла фанатов

1:02
Шоу-бизнес

Известная актриса и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, Заслуженная артистка России Елена Драпеко, высказала свои мысли о недавнем приезде Аллы Пугачевой в Россию, который вызвал неоднозначные реакции в сети.

Депутат Драпеко заявила, что Пугачёва разочаровала и потеряла фанатов
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Я думаю, что это результат разочарования, — сказала Елена Драпеко aif. ru. — Именно потому, что ее любили и любили ее песни. Случилось разочарование в ней как в человеке, скажем так".

Драпеко также уточнила, что она читала комментарии, в которых высказывается недовольство по поводу поведения Пугачевой, описывая ее как "носящуюся, как челнок" и предъявляющую претензии своим фанатам.

"Мне не показалось, что это был прям шквал, но комментарии были, да. И касались они именно недавнего приезда Пугачевой в Россию. Народ разочарован в ней именно по-человечески", — подытожила Драпеко в интервью с aif. ru.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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