Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее была непростая жизнь, она жила бедно"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лиза Пескова - дочь пресс-секретаря президента России, всегда подчеркивала, что сама достигла своих успехов и никогда не просила помощи родителей в своей карьере. Хотя родители оплачивали её учебу, включая высшее образование во Франции, Лиза сама добивалась своих успехов. Она проходила стажировки в лучших компаниях мира, зарабатывала собственные деньги, вкладывала их и обеспечивала себя.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

StarHit пишет, что несмотря на это, к ней относились как к представительнице богатой семьи, связывая ее с мажорной средой, хотя Лиза никогда не кичилась статусом своей семьи или должностью своего отца.

"Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала изрядной карьеристкой", - говорит Дмитрий Песков.

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