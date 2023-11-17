Лиза Пескова - дочь пресс-секретаря президента России, всегда подчеркивала, что сама достигла своих успехов и никогда не просила помощи родителей в своей карьере. Хотя родители оплачивали её учебу, включая высшее образование во Франции, Лиза сама добивалась своих успехов. Она проходила стажировки в лучших компаниях мира, зарабатывала собственные деньги, вкладывала их и обеспечивала себя.
StarHit пишет, что несмотря на это, к ней относились как к представительнице богатой семьи, связывая ее с мажорной средой, хотя Лиза никогда не кичилась статусом своей семьи или должностью своего отца.
"Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала изрядной карьеристкой", - говорит Дмитрий Песков.
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