В России может появиться альтернатива Евровидению

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Такое предложение озвучил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время встречи с Министром культуры России Ольгой Любимовой на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Фото: eurovision. tv

Конкурс может пройти уже в следующем году. По словам Эрнста, на этом шоу не будет политических ограничений, на его сцену смогут выйти артисты из любой страны мира.

Новый проект должен стать альтернативой Евровидению. Вероятно, он получит название Интервидение. Песенное шоу с таким названием проходило в 1977–1980 годах под эгидой фестиваля песни в Сопоте. Его проводила Международная организация радиовещания и телевидения Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Tеlеvision.

Участие в Интервидении в основном принимали исполнители из государств социалистического лагеря, но бывали и исключения. Например, на сцену этого фестиваля выходили американская звезда Глория Гейнор, британская певица Петула Кларк и западногерманская диско-группа Boney M.

Будучи премьер-министром, нынешний Президент РФ Владимир Путин предлагал возродить Интервидение и пригласить на него музыкантов из бывших советских государств, а также исполнителей из Китая и стран Центральной Азии. Воссозданный международный конкурс должен был пройти в октябре 2014 года в Сочи. Ранее, в июне, завершился российский отборочный тур. Но, по словам организатора фестиваля Виктора Дробыша, тогда воплотить проект в жизнь помешала политическая ситуация.

Примечательно, что политика уже становилась причиной отмены конкурса в Сопоте. Летом 1980 года в Гданьске движение "Солидарность" вывело на улицы тысячи протестующих. Через год польские власти объявили военное положение и фестиваль не состоялся.

Pravda.ru попросила музыкального критика Евгения Бабичева прокомментировать инициативу генерального директора Первого канала.

Pravda.ru: Есть ли реальные перспективы привлечь на подобный конкурс качественных зарубежных исполнителей?

Евгений Бабичев: Призрачные шансы есть, но я затрудняюсь сказать, что это может быть за мотиватор, который сразу привлечет интерес, с первого конкурса. Иосиф Пригожин уже высказался, что это может быть какой-то большой денежный приз. Деньги могут стать тем интересом, ради которого иностранцы станут в очередь, чтобы принять участие в нашем аналоге Евровидения. Либо это должен быть какой-то контракт на работу в тех странах, в которых будет проводиться этот конкурс. Я имею в виду, конечно, TV BRICS и так далее.

Трудно вообще что-то прогнозировать, ведь кроме речи о том, что это планируется, пока ничего не было: нам непонятен формат, неясно, что это будет за конкурс, как и кто будет бороться, какие будут песни. Про Евровидение мы знаем всё, с детства смотрим этот конкурс и понимаем, что там участвуют европейцы, что у каждого должна быть песня до 3 минут и т. д. Там формат отработанный.

Pravda.ru: Упадет ли интерес к Евровидению?

Евгений Бабичев: Практика показывает, что даже если Россия или Белоруссия не участвуют в конкурсе, то интерес к нему в данных странах не пропадает. Я сильно переживал, когда мы вышли из Европейского вещательного союза. Это автоматически означало наше дальнейшее неучастие в Евровидении. Я подумал: "Теперь не будем мы делать ставки, пресса перестанет звонить, узнавать, какие прогнозы, какие шансы, вообще ничего не будет". Ну вот, смотрите, уже второй год конкурс идёт без нас. Точно такие же звонки, точно такие же вопросы, только теперь у них иной характер: "Как вы думаете, вернется ли когда-нибудь Россия? А как вам в этом году конкурс? Как организация? А справились ли? А без нас там как?" Немножечко под другим соусом, но интерес сохраняется. Да, у нас больше не показывают Евровидение, но есть же прямая трансляция на YouTube, кто захочет — тот посмотрит, есть спутниковое ТВ.

Pravda.ru: Нужен ли ещё один конкурс, если в эфире отечественных ТВ-каналов и без того много музыкальных телешоу?

Евгений Бабичев: Чем больше конкурсов, тем лучше. Мне пишут молодые исполнители: "А где же показаться?" Часто же всё по блату. Вроде и конкурсов полно, а реальных площадок, где показать талант, не так уж и много. Поэтому ощущается нехватка в таких мероприятиях. Я не против Интервидения, я против того, чтобы мы прямо, сходу, только вчера начав о нём говорить, сегодня начали сравнивать этот конкурс с Евровидением. Говорить о том, что он лучше конкурента, что задвинем Евровидение за пояс. Это сложно сделать. Представляете, если мы начнём махать шашками, а потом случается худший сценарий! Через год-два этот конкурс из-за минимального зрительского интереса уйдёт в историю? Нам будет стыдно. Нагоняли столько хайпа, а по итогу расписались в том, что мы ничего подобного сделать не можем. Глупо получится.

Поэтому я бы с самого начала ушел от всяких сравнений. Если хотите сделать что-то крутое, какой-то крупный международный проект, то лучше даже в названии не намекать на какое-либо сходство. Понимаю, Интервидение — это больше ассоциация с конкурсом, который был в советское время. Но у нас разве мало креатива? Не можем придумать какое-то свое название? Зачем это "видение" использовать обязательно? Оно сразу выглядит как какой-то закос, пародия. Будто нужно соответствовать какому-то стандарту.

Не нужно ничему соответствовать. Нужно просто сделать хорошо, качественно. Показать всем скептикам, критикам, в том числе и мне, что мы можем это сделать, а я знаю, что можем. У Константина Львовича с его командой большой бэкграунд по международным событиям, которые получились. Это и Евровидение в Москве в 2009 году. Оно было признано и фанатами, и журналистами, и участниками. Это был один из лучших конкурсов за всю историю. Тут же можно упомянуть открытие Олимпиады, Чемпионат мира по футболу. У Первого канала и конкретно у этой продюсерской группы во главе с Эрнстом есть все возможности, большой опыт, чтобы сделать хорошо. Поэтому удачи проекту. Что получится — увидим.