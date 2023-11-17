Певица Ольга Бузова спародировала саму себя

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова - российская певица и телеведущая продемонстрировала своё чувство юмора и умение посмеяться над собой. Так, танец с микрофоном, который она представила, стал чрезвычайно популярным в интернете и вызвал множество реакций, включая мемы и пародии. Бывшая жена Гуфа - Айза-Лилуна Ай отметила, что ей хотелось бы обладать той же энергией и уверенностью в себе, а певица Клава Кока даже повторила этот танец.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что Ольга решила ответить на все эти реакции продолжением — она спародировала сама себя, создав "тренд на свой тренд". Бузова выпустила видеоролик в своем Instagram (Запрещен в РФ), где она танцевала не на сцене, а в китайском ресторане, причём в качестве микрофона у неё была лампа.

"Когда бывший понял, что лучше тебя нет, а ты уже замутила с другим", - подписала Бузова.