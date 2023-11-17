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Лада Дэнс рассказала, чем закончилось разбирательство с водителем, который виноват в аварии с участием певицы

1:37
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

57-летняя артистка - Лада Дэнс попала в аварию и к счастью, она довольно быстро оправилась. В начале процесса восстановления Ладе было сложно поверить, что она сможет снова танцевать после полученных травм. Она даже говорила журналистам, что "больше не Дэнс". Однако спустя три месяца после аварии Лада смогла выступить на нескольких мероприятиях в разных городах, даже на каблуках, и в настоящее время активно участвует в новогодних телевизионных проектах.

Лада Дэнс рассказала, чем закончилось разбирательство с водителем, который виноват в аварии с участием певицы
Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Лада призналась журналу StarHit, что она чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Она также продолжает заниматься спортом и постепенно возвращается к танцам. Она сказала:

"Было непросто, но я рада, что мой организм восстанавливается. В принципе, сейчас меня все устраивает".

Тем не менее, Лада не намерена забывать о случившемся. Водитель такси, являющийся виновником аварии, до сих пор не извинился перед артисткой. Однако Лада больше не обращает внимания на его слова. Вместе со своими помощниками она собирает необходимые документы для страховой компании. Лада сказала:

"Если виновник будет каким-то образом уклоняться от выплат, то страховая компания обязана выделить компенсацию. Лечение стоит очень дорого. А ущерб для меня моральный тоже необходимо учесть".

Ранее появилась информация, что Лада хочет требовать от транспортной компании-перевозчика 12 миллионов рублей в качестве компенсации.

Камеди Клаб «Вечер без телефонов» Гарик Харламов, Марина Кравец
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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