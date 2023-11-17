Пригожин предложил выплатить 1 миллион долларов за победу в конкурсе "Интервидение"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный продюсер Иосиф Пригожин назвал условие для того, чтобы российский аналог "Евровидения" под названием "Интервидение" обрел зрительскую популярность и привлек к участию сильных исполнителей из разных стран.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Об этом музыкальный деятель сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". По убеждению Пригожина, если организация конкурса пройдет на бесплатной основе, то "Интервидение" с треском провалится уже на старте.

"Дело том, что фестиваль будет ценен только в одном раскладе, это мое глубочайшее убеждение, если будет вознаграждение, если будет гонорар, гран-при — не просто статуэтка бесплатная. Бесплатный сыр в мышеловке", — подчеркнул продюсер.

По его мнению, деньги надо вкладывать не только в организацию шоу, но и в гонорары победителям. И предложил свою формулу вознаграждения: миллион долларов за первое место, 500 тысяч — за второе и 100-200 тысяч за третье.

"Если будет миллион долларов гран-при, поверьте мне, со всего мира приедут, со всего земного шара", — уверен Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин о конкурсе Евровидения